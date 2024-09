Louis Vuitton Cup 2024 a che ora la scelta di Ineos Britannia sulla semifinale? Orario tv e streaming della conferenza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) Alle 11:00 di oggi, venerdì 13 settembre, il team diufficializzerà instampa lasull’avversaria da affrontare nelladiCup. Ben Ainslie, team principal dell’imbarcazione britannica, è pronto a svelare il quadro del penultimo atto del torneo che selezionerà la sfidante di New Zealand in America’s Cup.ha battuto Luna Rossa allo spareggio per il primo posto e ha così guadagnato il privilegio di poter scegliere la prossima avversaria.carta Alinghi sembra essere la soluzione più ovvia, ma non si escludono sorprese. “Probabilmente tutti si aspettano che scegliamo Alinghi, che ha vinto il minor numero di regate del round robin tra i quattro sfidanti rimasti – ha detto Ben Ainslie ieri ai microfoni del portale neozelandese Stuff -, ma ci sono argomenti a favore e contro ogni squadra.