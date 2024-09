LIVE Atletica Diamond League Bruxelles 2024 in DIRETTA | inizia la prima giornata delle finali fra poco tocca a Furlani

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.13 Nullo per Pudenz. 19.11 Comincia ladidella. 19.08 Si parte fra una manciata di minuti con la prova del lancio del disco femminile, ecco la lista di partenza. 1 PUDENZ Kristin GER 9 FEB 1993 67.87 65.93 10 6 7 2 van KLINKEN Jorinde NED 2 FEB 2000 70.22 67.23 18 3 5 3 FENG Bin CHN 3 APR 1994 69.12 67.89 14 5 2 4 PÉREZ Yaimé CUB 29 MAY 1991 73.09 73.09 14 4 4 5 ELKASEVIC Sandra CRO 21 JUN 1990 71.41 68.81 21 2 3 6 ALLMAN Valarie USA 23 FEB 1995 71.46 70.89 24 1 1 19.05 Ecco il programma dellaodierna. 19.11 Lancio del disco (femminile) 19.17 Salto in lungo (maschile) 19.43 Getto del peso (femminile) 19.45 Salto con l’asta (maschile) 20.04 400 metri (femminile) 20.17 100 metri (maschile) 20.28 110 ostacoli (maschile) 20.29 Salto in alto (femminile) 20.35 Lancio del disco (maschile) 20.