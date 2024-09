L’ex boss Vallanzasca lascia il carcere dopo 52 anni a causa di una malattia degenerativa | sarà trasferito in una RSA

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 13 settembre 2024) Renato Vallanzascaildi Bollate (Milano) adi unache la detenzione sta aggravando.bosstraferito in una RSA. Vallanzascaildi Bollate52boss della banda della Comasina Renato Vallanzasca, 74ildi Bollate adi unaneuro. Vallanzascain una RSA, nello specifico una struttura apposita per persone affette da demenza e Alzheimer. A presentare la richiesta gli avvocati Corrado Limentani e Paolo Muzzi. La dentenzione, infatti, stava aggravando la grave forma di decadimento cognitivo di cuiboss è affetto. La richiesta è stata accolta dal tribunale di sorveglianza di Milano che ha dato il via per il trasferimento. La decisione dei giudici è motivata dall’ “incompatibilità col” del detenuto per via della sua