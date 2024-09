Jabil presidio dei lavoratori davanti la prefettura di Caserta

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 13 settembre 2024). Sono tornati in strada, per unalladi, idello stabilimentodi Marcianise, impegnati in una dura vertenza contro il vertice della multinazionale Usa, che qualche mese fa ha deciso di cessare l’attività industriale nelno ed in Italia entro il marzo 2025, mettendo a rischio 420 posti di lavoro. In effetti la vertenza va avanti da diversi anni, causa problemi a reperire commesse lamentati da, con centinaia digià fuoriusciti dagli organici dell’azienda americana. Negli ultimi mesi, con la decisione definitiva di chiudere, i contrasti tra le parti si sono acuiti, tra ferie imposte aie forzature sulla mensa da parte della società .