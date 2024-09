Incendio in Italia tre giovanissimi morti tra le fiamme | la tragedia nella notte

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di venerdì 13 settembre 2024) Un tragicoè divampato ieri sera, intorno alle 23, in un emporio di articoli cinesi a Milano, causando la morte di tre ragazzi. Le vittime sono due fratelli di 19 e 17 anni e una ragazza di 24 anni. Sul luogo dellasono intervenuti prontamente i Vigili del fuoco, che hanno lavorato per ore per domare lee mettere in sicurezza l’edificio, mentre le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire le dinamiche dell’accaduto.intre ragazziUn drammatico episodio di cronaca che ha colpito il Paese: tre giovani hanno perso la vita nell’scoppiatotarda serata di ieri in un emporio di articoli cinesi a Milano. Lehanno devastato l’intero negozio, causando danni ingenti e portando via le vite di due fratelli e una ragazza, tutti tra i 17 e i 24 anni.