Gli italiani si spostano in auto solo quattro su dieci utilizzano la bici | Un Paese sempre meno attivo

(Di venerdì 13 settembre 2024) L’Iss, in occasione della Settimana europea della mobilità, dal 16 al 22 settembre, ha diffuso i dati sugli spostamenti degli. Secondo l’indagine dell’Istituto Superiore di Sanità4 adulti su 10, ovvero circa il 41%, hanno scelto di andare incletta o a piedi al lavoro, a scuola o per le altre attività quotidiane. Il restante 59% si è spostato con veicoli a motore (privati o pubblici) senza o con trascurabili tragitti a piedi o incletta. “Quello che emerge dai dati della sorveglianza passi – hanno fatto sapere dall’Iss – è unche si muovein maniera attiva”. Glisiin(CANVA FOTO) – cityrumors.itIl 2023 è l’anno con i valori più bassi per la quota di persone considerate fisicamente attive grazie agli spostamenti ino a piedi secondo i criteri dell’Organizzazione Mondiale alla Sanità (Oms).