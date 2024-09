Gabriele Corsi torna nell’access del Nove… ospite di Amadeus

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 13 settembre 2024) L’avventura diprime time del Nove si è conclusa nel momento esatto in cui è stato annunciato l’arrivo di, che dal 22 settembre con Chissà chi è si prenderà lo slot orario che fino allo scorso maggio era di Don’t Forget the Lyrics. “Eppure mi sentivo benissimo”, fu il commento, anche ‘ironico’, dialla notizia dello ‘sfratto’, che in qualche modo avverrà in maniera graduale: il pubblico del Nove avrà ancora modo di rivederlo in access,proprio diha infatti preso parte alle registrazioni di Chissà chi è, nel ruolo di una delle identità da indovinare per il concorrente in gioco nel nuovo Soliti Ignoti. Sarà anche l’occasione per avvertire gli spettatori del Nove che Don’t Forget the Lyrics tornerà lunedì 30 settembre nel nuovo orario delle 19.30, trainando proprio Chissà chi è.