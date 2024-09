Formula 1 2024 diretta esclusiva GP Azerbaijan Sky Sport e NOW

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 13 settembre 2024) In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina. La Scuderia Ferrari HP è pronta per l’ultima gara in territorio europeo del Mondiale di1. Si corre nel lontano Azerbaigian, su una pista unica per tante caratteristiche, il Baku City Circuit. Le vetture passeranno sotto l’iconica rocca nella città vecchia e sfrecceranno sui lunghissimi rettilinei che hanno reso questo tracciato cittadino uno dei più amati dagli appassionati, che si aspettano i consueti esaltanti duelli.La pista. Lungo poco più di sei chilometri, il tracciato è quanto mai completo, con frenate impegnative, curve a 90 gradi e chicane che mettono in particolare luce le capacità dei piloti.