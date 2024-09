Fonseca | Confronto con la società? Difficile parlare di questo Sarri per me è il miglior allenatore italiano

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 13 settembre 2024)del Milan, torna ain conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Venezia. I rossoneri devono riscattare un avvio di stagione decisamente deludente: due pareggi e una sconfitta in tre partite. Le parole del tecnico portoghese riportate da Tmw.: «Non so se Theo e Leao saranno titolari» Domani 70mila spettatori a San Siro. «Dopo queste prime tre partite, avere 70mila spettatori è una grande dichiarazione di amore. È anche una grande responsabilità per noi, per continuare a evolverci e rendere i tifosi orgogliosi di noi. È quello che vogliamo fare domani, retribuendo il supporto dei nostri tifosi». Venezia importante come Liverpool e Inter? «Sono tutte importanti, più ancora inmomento. Io sono fiducioso, come sempre. È importante vincere domani, poi penseremo al Liverpool». Theo e Leao caso chiuso? «Mai aperto per me.