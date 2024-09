Empoli-Juventus | Koopmeiners e Douglas Luiz titolari Probabili formazioni orario e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024), 13 settembre 2024 – Allo stadio Castellani Computer Gross Arena si affrontano due delle seiancora imbattute. L’di Roberto D’Aversa si trova davanti unache non ha subito gol nelle prime tre giornate. I bianconeri potrebbero proseguire la striscia di "clean sheet", ma dovranno affrontare un avversario con uno stile di gioco ben diverso. Quella di Thiago Motta è la squadra con più sequenze di passaggi terminate con un tiro o un tocco in area (15), mentre i toscani sono gli unici a non averne ancora completata alcuna. La Vecchia Signora ha concesso appena due tiri nello specchio finora ed è la formazione con la miglior percentuale realizzativa (20.7%) di tutta la serie A.