Conte o Schlein con chi berrebbe una birra? | il gesto di Renzi spiazza Del Debbio | Video

(Di venerdì 13 settembre 2024) "C'è una parte d'Italia che vuol bene alla Meloni ed è convinta che stia andando benissimo. Io penso invece che la Meloni non stia andando bene e quindi, per costruire l'alternativa, bisogna trovare dei punti su cui andar d'accordo. Io consul rapporto personale non ci vado d'accordo, l'ho mandato a casa l'altra volta scegliendo Draghi e ancora a lui non è andata giù. Ma possiamo trovare dei punti di incontro sulle cose che servono agli italiani". Matteoa 4 di Sera non usa giri di a parole e tende la mano al leader dei Cinque Stelle. Come è noto l'ex premier vede come fumo negli occhi l'ingresso dinel campo largo, il progetto, di fatto non ancora decollato, per unire tutte le anime del centrosinistra.