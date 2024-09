Conte Mi aspetto continuità di prestazioni e risultati

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 13 settembre 2024) CASTEL VOLTURNO (CASERTA) (ITALPRESS) – “Cosa mialla ripresa?di prestazione e di. Miche i nuovi si adattino subito al gruppo. Lukaku? Ha utilizzato questa sosta per entrare a pieni giri nelsto della squadra. E’ venuto anche nei giorni liberi. Sta migliorando sotto tutti i punti di vista. Vedremo”. Così il tecnico del Napoli, Antonio, in conferenza stampa a due giorni dalla sfida in casa del Cagliari. Qualche dubbio su Kvaratskhelia che, conferma l’allenatore azzurro “ha avuto un problema alla caviglia. Vedremo nei prossimi allenamenti come sta”. Ieri le parole di De Laurentiis che ha avuto grandi parole pere ha parlato di rifondazione. “Mi porto dentro una grande pressione avendo vinto in passato. Non mi sottraggo alle responsabilità. Dobbiamo assolutamente crescere. Siamo partiti per una ricostruzione.