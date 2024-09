Ciao Luca a Roma i funerali di Giurato fra amici e colleghi

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 13 settembre 2024) Un lungo e commosso applauso ha accolto il feretro didavanti alla Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a, dove oggi si sono svolti idel celebre giornalista e conduttore televisivo, scomparso all’etĂ di 84 anni. Tra la folla, il saluto affettuoso: "".La cerimonia è stata segnata da una partecipazione intensa, con la presenza di familiari,e cittadini comuni che hanno voluto rendere omaggio a una delle figure piĂą amate del giornalismo italiano.Â, scomparso a causa di un infarto fulminante, è stato salutato come un vecchio amico, con affetto e gratitudine per il suo lungo contributo alla televisione pubblica, in particolare per gli anni passati alla conduzione di "UnoMattina".