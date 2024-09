Can Yaman Viola come il Mare 2 conquista Netflix | è tra le serie tv più viste della piattaforma!

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 13 settembre 2024) La nuova stagione diilcon Canè subito volata in cima alla classifica tra letv piùdel momento sulla. Canè di certo uno di quegli attori che attualmente sta facendo molto parlare di sé, vuoi per i vari gossip che negli ultimi mesi lo hanno visto protagonista, vuoi anche per tutte le nuove produzioni che lo stanno vedendo partecipe, tra cui anche la nuovaSandokan che arriverà in futuro sulla Rai. CanNel mentre che in molti stanno aspettando di vedere l'attore turco nelle vesti del celebre personaggio ideato da Emilio Salgari, è ad ora possibile vederlo in azione nella seconda stagione diil, sbarcata da poco sulla