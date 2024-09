Babbo così è troppo Spalletti a cuore aperto | l’emozione di essere CT della Nazionale

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2024) “Io mi emoziono facilmente ed esser CT azzurro è una emozione permanente. In famiglia mi dicono ‘’ ma io non ci riesco. Mi vedo come una persona che deve far trasparire l’impegno quotidiano per questo sport. Io ero quel bambino che trovo al rientro in hotel in Germania, in America, ovunque, ero come loro e so benissimo cosa si aspettano. Ora da allenatoreio vivo le stesse emozioni, non mi riesce di prendere quella tranquillità che ci vorrebbe“. È quanto dichiarato dal CT dell’Italia, Luciano, all’evento di lancioPrima Edizione“Giornata dello Sport Italiano nel Mondo”, nuova rassegna tematica che da quest’anno arricchirà il calendario degli appuntamenti annuali di promozione integrata delle Sedi del Maeci all’estero e che sarà calendarizzata nella seconda settimana di settembre.