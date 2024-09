Acerbo PRC | Assurdo divieto cannabis light mette fuorilegge intera filiera canapa industriale

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 13 settembre 2024) ROMA – “Ilsulla produzione diche il governo ha inserito nel ddl sicurezza è una follia oscurantista che colpisce unaproduttiva importante e in crescita. Siamo di fronte a una crociata ideologica contro ladellache ricordo a questi signori era una grande produzione agricola proprio nel periodo fascista e finì agli anni Quaranta e Cinquanta quando l’Italia era leader mondiale.re fuori legge laè come vietare la camomilla. E ancor più folle vietare tutte le infiorescenze che sono prive di principio attivo. È una assurdità cherà in crisi centinaia di imprese in Italia che fanno lavoro a almeno 15.000 persone. Un’viene messa in crisi per fare propaganda e demagogia”. Così Maurizio, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea.