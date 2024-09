UeD anticipazioni | malore per Francesca Mario Cusitore torna nel parterre

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 12 settembre 2024) Giovedì 12 settembre 2024 c'è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne. In tale occasione non sono mancati i colpi di scena. Partendo dal Trono Over, in studio èto, il quale ha deciso di rimanere a tutti gli effetti come esponente delmaschile. Tina Cipollari, invece, ha dato luogo ad uno show contro Gemma Galgani. Al Trono Classico, invece, ci sono stati momenti molto concitati perSorrentino scoppiata in lacrime e in esterna pare abbia avuto anche un piccolo. Tra i corteggiatori, invece, c'è stata una grande eliminazione che ha lasciato tutti spiazzati.Trono Over UeD:, Tina show e lite accesa Ledi UeD relative alla registrazione del 12 settembre 2024 rivelano cheto ufficialmente neldel Trono Over.