Trump Minaccia Taylor Swift | Pagherà per il sostegno alla Harris

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 12 settembre 2024) Roma - La cantante, con milioni di fan, prende posizione politica a favore della vicepresidente americana, suscitando la reazione di Donald. La celebre popstarha ufficialmente manifestato il suo appoggio a Kamalaper la campagna elettorale verso la Casa Bianca. In un post su Instagram, la cantante ha spiegato le sue motivazioni, sottolineando la necessità di un leader che difenda i diritti e promuova le cause in cui crede. L'annuncio è arrivato subito dopo l'atteso dibattito televisivo tra i candidatipresidenza, organizzato dABC a Philadelphia. Nel suo messaggio,ha chiarito il motivo del suo: "Ho sceltoperché difende i diritti e le cause che ritengo essenziali. Credo sia una leader capace e risoluta, e sono convinta che con una guida basata sulla calma, e non sul caos, questo Paese potrebbe fare passi avanti significativi".