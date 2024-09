Tre presidi per tutta la vallata Maxi impegno per Marrocco | al lavoro dall’infanzia alle superiori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) di Claudio Roselli SANSEPOLCRO Tre dirigenti per l’intero territorio della Valtiberina: è questo l’assetto di partenza del nuovo anno scolastico, che prenderà il via lunedì 16 settembre. A due di essi sono state al momento affidate le responsabilità anche dell’istituto comprensivo di Sansepolcro e del "Voluseno" di Badia Tedalda e Sestino. Il nuovo decreto ha assegnato in pratica alla professoressa Emilia Marocco la dirigenza di tutte le scuole di Sansepolcro, da quella dell’infanziasecondarie, mentre il professor Giuseppe De Iasi continuerà a guidare l’omnicomprensivo "Fanfani-Camaiti" di Pieve Santo Stefano, più il "Voluseno" di Badia Tedalda e Sestino. Alla professoressa Cristiana Ciarli, infine, la direzione dell’istituto comprensivo di Anghiari e Monterchi.