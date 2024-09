Temptation Island l’ex tentatrice Maika Randazzo al centro delle polemiche | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 12 settembre 2024)si espone nei confronti di Titty Scialò, la nuova concorrente dell’edizione autunnale di Tempation, sottolineando come gli atteggiamenti di quest’ultima richiamassero i modi di fare di Alessia Pascarella, ex fidanzata di Lino. Critiche per, eccoè finita alper un commento fatto a unanuove fidanzate dell’edizione autunnale diha sottolineato come l’atteggiamento di Titty Scialò, la fidanzata di Antonio Maietta, fosse molto simile a quello di Alessia Pascarella, ex fidanzata di Lino Giugliano. “Titty originalità però, questa versione l’abbiamo già avuta”. La frecciatina deldiscussanon è piaciuta alle fan di Alessia e di Titty e, quindi, sono sopraggiunte le critiche per