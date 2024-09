Solidarietà in Aoup | l’associazione Vega Onlus dona un ecografo a Pediatria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) Pisa, 12 settembre 2024 -, che già in passato si è resa protagonista di gesti dia favore dell’ospedale, stavolta hato una sonda del valore di 5mila euro per realizzare, con il supporto dell’intelligenza artificiale, uno studio sulla valutazione della steatosi epatica nei bambini obesi. Il progetto, che rientra fra quelli che l’propone nell'ambito della raccolta fondi strutturata 'Io sto con Chiara', viene portato avanti dalla Sezione di Endocrinologia pediatrica - Ambulatorio integrato obesità infantile dell’Unità operativa didell’(direttore, Diego Peroni). L’obesità infantile è una patologia sempre più in aumento nella popolazione pediatrica ed è correlata in età adulta all’aumento del rischio cardiovascolare.