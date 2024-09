Sangiuliano altro che Boccia Cacciato per i tagli ai fondi dei film flop

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di giovedì 12 settembre 2024) Dietro all'allontanamento die alle sue dimissioni da ministro della Cultura, non ci sarebbe solo la questione legata alla sua ex amante e mancata consulente Maria Rosaria, ma qualcosa di più. Si spiegherebbero così - in base a quanto risulta a La Verità - i tanti attacchi nei giorni più caldi della vicendapiovuti addosso al ministroda pezzi da novanta del cinema italiano "di sinistra": da Nanni Moretti a Gabriele Muccino. Il motivo sarebbe legato alla decisione didiare iaisenza pubblico. Nelle gestioni precedenti, infatti, erano sono state sovvenzionate pellicole viste da 29 spettatori o addirittura mai finite in sala.