Roberto Gualtieri eletto per acclamazione presidente dell’Ali

(Di giovedì 12 settembre 2024) ROMA – Il sindaco di Romaè statopernuovo(Autonomie locali italiane) nel corso dell’Assemblea Congressuale nazionale in corso in Aula Giulio Cesare in Campidoglio.prende il posto di Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro che il 19 luglio si è dimesso per la sua elezione all’Europarlamento. “Noi dobbiamo costruire ma non si può costruire un futuro di progresso e giustizia se non si ferma questo patto scellerato dello scambio tra autonomia e premierato e lo si ferma vincendo il referendum e bloccando questa legge”, ha dettonel suo discorso di insediamento da neo. “È bello che la sede del sì al referendum sia ospitata da Ali. Ora la storia d’Italia rischia di prendere una direzione o un altra e ricordiamo l’esempio di Matteotti.