Rischio esuberi alla Beko | oggi lo sciopero | Subito un tavolo al ministero con l’azienda

(Di giovedì 12 settembre 2024) Possibili, la questione finisce in consiglio regionale mentre il presidente Dino Latini esprime solidarietà ai lavoratori e chiede garanzie sul sito di Fabriano.i lavoratori incroceranno le braccia per due ore e cresce il pressing sul. Sta tenendo in ansia i lavoratori l’annuncio dela maggioranza turca della chiusura di due stabilimenti in Polonia dove saranno licenziati in 1.800. "Rispettosituazione di grave incertezza sulla politica industriale dellanelle Marche, in particolare a Fabriano, e sulle possibili ricadute occupazionali dopo le scelte fatte in Polonia – spiega Antonio Mastrovincenzo, vicepresidente della commissione consiliare Sviluppo Economico e Lavoro - ho presentato un’interrogazione a risposta immediata, sottoscritta da tutto il Gruppo Pd, che sarà trattata martedì.