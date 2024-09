Radu all’ultima chiamata Correa idem | Inter aspetta invano?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 12 settembre 2024)continuano ad allungare la lista nerazzurra – ma non la rosa di Inzaghi -, anche se di vederli in maglianon se parla da un po’. Il portiere rumeno e l’attaccante argentino in teoria possono ancora lasciare Milano per mete distanti dall’Italia. E forse anche dall’Europa MILANO – La cessione di Eddie Salcedo all’OFI Creta non riapre il mercato dell’ma forse neanche lo chiude. La finestra estiva di calciomercato è ancora aperta in alcuni Paesi. In particolare in Turchia, dove si tentano le ultime occasioni. Occasioni last minute ma soprattutto low cost, sulla scia di Victor Osimhen al Galatasaray e non solo. Salcedo non è l’unico calciatore fuori dal progettodopo la chiusura del mercato in Italia.