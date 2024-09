Questa non è una foto di Said Malkoun l’uomo investito e ucciso a Viareggio

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di giovedì 12 settembre 2024) L’11 settembre 2024 è stata pubblicata su X ladel volto di un ragazzo che ride con i capelli rasati e il pizzetto nero. Secondo la scritta in sovraimpressione, si tratterebbe di «dalla donna che aveva rapinato». Il 10 settembre 2024 a, un uomo algerino di 47 anni, è statoda Cinzia del Pino, 65enne di. La donna, dopo essere stata rapinata della borsa da, stando alle sue dichiarazioni, lo ha inseguito con la macchina e lo haquattro volte, come confermato dalle immagini della videosorveglianza di un negozio. Dopo aver passato due notti nel carcere di Pisa con l’accusa di omicidio volontario, il giudice per le indagini preliminari (GIP) ha disposto per del Pino gli arresti domiciliari. Il post social è fuorviante e diffonde una notizia falsa.