Quelli della retromarcia verde

(Di giovedì 12 settembre 2024) Apparentemente, con Ursula von der Leyen in testa, si procede con il Green deal. Ma la situazione, a partire da un mercato dell’auto che boccheggia, impone un bagno di realtà. E tra politici, imprenditori e persino convinti «alfieri» di quella rivoluzione (leggasi Romano Prodi) si moltiplicano distinguo e pentimenti. Meglio tardi che mai. «Sarà il nostro uomo sulla Luna» diceva nel 2019 Ursula von der Leyen, mentre annunciava il Green deal. È finita come l’Apollo 13. Non è Houston ad avere un problema, ma Bruxelles. O meglio: i sudditi continentalibaronessa teutonica, rieletta alla guidacommissione con l’appoggio di verdi e socialisti. E adesso Ursula paga pegno. Avanti tutta con la furibonda transizione ecologica. Le file degli oppositori, però, s’ingrossano con un agguerrito esercito: quello dei pentiti.