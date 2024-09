Perù morto l' ex presidente Fujimori

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 12 settembre 2024) 9.45 L'experuviano Albertoall'età di 86 anni.Soprannominato "El Chino", anche se originario del Giappone, governò tra il 1990 e il 2000. Ex rettore universitario, mise in campo significative riforme economiche, ma il suo decennio dafu segnato da serie di drammatici assedi, massacri e fughe. Amato da molti per aver sconfitto i ribelli di sinistra Shining Path, mise in atto pratiche autoritarie e spietate. Nel 2009 la condanna a 25 anni di carcere per crimini contro l'umanità.