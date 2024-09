Old la recensione del film di M Night Shyamalan

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 12 settembre 2024) Prisca, un’archeologa gravemente malata, e suo marito Guy, un agente assicurativo, stanno attraversando un periodo di profonda crisi. Nel tentativo di ritrovare serenità, decidono di trascorrere una vacanza prima della separazione insieme ai loro figli, Trent (sei anni) e Maddox (uncici), in un lussureggiante e idilliaco resort. Proprio lì la famiglia riceve dal proprietario della struttura un’offerta esclusiva, ovvero quella di trascorre una giornata in una spiaggia privata che si trova in un luogo isolato: un vero e proprio paradiso perduto, secondo il gestore. In loro compagnia vi sono altre coppie, ma poco dopo il loro arrivo la situazione prende una piega imprevista. I villeggianti scoprono infatti che il telefono non ha campo e che qualsiasi tentativo di uscire da lì è loro negato da una forza misteriosa.