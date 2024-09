Milano | inchiesta Bosconavigli società ‘operato in buona fede seguito le regole’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2024), 12 set. (Adnkronos) –5.0 srl,promotrice dello sviluppo del progetto immobiliare denominato ‘Bosco Navigli, “è certa di aver operato in, così come tutti quelli che hanno collaborato al progetto, seguendo le regole, in dialogo costante con le autorità preposte. In virtù di quanto sopra laattende con serenità e in spirito di piena collaborazione lo sviluppo del procedimento”. E’ quanto si legge in una nota della srl inall’iscrizione nel registro degli indagati da parte della procura didi un suo rappresentante e di altri professionisti che hanno collaborato al progetto. Un progetto “è stato realizzato sulla base di un permesso di costruire, accompagnato da una convenzione con il Comune diche prevede, fra le altre cose, opere di urbanizzazione e oneri” si aggiunge nel comunicato.