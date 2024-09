Manchester City presenterà maglia speciale contro l’Inter | omaggio musicale

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ilindosserà una divisain occasione della sfida di Champions Leaguedel 18 settembre. L’ha un sapore particolare, specie in questi giorni. UFFICIALE – Ilomaggerà gli Oasis, riunitisi dopo 15 anni, in occasione del match di Champions League. La celebrazione della reunion dei fratelli Gallagher sarà effettuata indossando una divisa, predisposta appositamente per ricordare la band inglese. Con dei dettagli, presenti sulla, a ricordare gli Oasis.