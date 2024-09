Ma che fa? Sonia Bruganelli è già bufera per Ballando con le stelle | le immagini fanno discutere

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 12 settembre 2024) Già tempo diper, che è una delle concorrenti dicon le. L’ultimo video postato in rete ha scatenato le polemiche del pubblico, infatti l’ex moglie di Paolo Bonolis è stata attaccata pesantemente in particolare per un suo gesto. In pochi minuti sono apparsi tanti commenti del popolo della rete, infuriato per il suo atteggiamento. Proprio in previsione della trasmissione di Milly Carlucci,si sta preparando per farsi trovare pronta in pista.con leè una bella vetrina anche per lei, ma ciò che è accaduto nelle scorse ore ha fatto innervosire non poco i telespettatori, che vorrebbero vedere ben altri comportamenti da parte dell’ex opinionista del GF. Leggi anche: “È una vendetta?”.