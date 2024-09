Luca Giurato le gaffe i neologismi | per sempre amato perché unico inimitabile vero VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 12 settembre 2024) “Io non capisco mai un ca**o”.era fatto così. Schietto, spontaneo, senza maschere. Il perfetto trait d’union fra il comune cittadino e il giornalista/conduttore televisivo. Per questo era, amatissimo. E lo è ancora, nonostante la lunga assenza dagli schermi, così come dimostrano le inarrestabili manifestazioni di affetto sui social. Quell’espressione la disse mentre credeva di non essere in onda. Stava attendendo l’ingresso in studio della cantante Domino, che non si presentava nonostante lui l’avesse annunciata più volte. Quindi, non capiva cosa stesse succedendo. Ma l’involontario siparietto avvenne in diretta e il pubblico proprio non fece caso all’assenza della cantante.rubava la scena a chiunque.