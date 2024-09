L’imprenditore contadino Ogni mattina sul trattore | Non troviamo nessuno che lavori fra le vigne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) MONTESPERTOLI (Firenze) Avanti, ci sarebbe posto di lavoro: chi trova un trattorista trova un tesoro. "Non riusciamo a trovare agevolmente giovani disposti a fare questo mestiere, eppure sarebbe una buona occupazione". A parlare è stato ieri, già nel cuore di settembre che significa vendemmia, Ritano Baragli. Siamo nel celebre Chianti, anzi Chiantishire come amano chiamare questa terra gli inglesi. Baragli parla a ragion veduta: è imprenditore agricolo con azienda sui colli di Gambassi Terme, presidente della Cantina Sociale Colli Fiorentini di Val Virginio a Montespertoli, vicepresidente del Consorzio del Vino Chianti. Per inciso: la ‘Valvirginio’ ha alle spalle una storia di oltre mezzo secolo, riunisce 350 famiglie e 850 aziende che conservano e tutelano circa 1500 ettari del paesaggio toscano.