Lilly Wachowski sta sviluppando un film d’animazione sul romanzo Hell Followed With Us

(Di giovedì 12 settembre 2024)staunsulUs La società di produzione Trustbridge Entertainment ha acquisito i diritti drammatici per trasformare ild’esordio queer dell’autore Andrew Joseph White, dal titoloUs, in un lungometraggio, con la co-autrice di Matrixe Sarah Marie Flores che produrranno attraverso la loro società Anarchists United. “Us è una combinazione così viscerale di fantasia distopica, azione e orrore che trasformarla in unepico ispirato all’anime è stato un gioco da ragazzi”, ha dichiarato Bob Higgins, presidente di Trustbridge Entertainment.