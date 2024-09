L’effetto del dibattito Trump-Harris su Truth social

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di giovedì 12 settembre 2024) Le valutazioni dei telespettatori hanno premiato Kamala, anche se Donalde i Repubblicani (non solo gli utenti, ma anche i media) sostengono il contrario. Ma c’è un dato che evidenzia come la performance (condita da bufale come quella sui migranti haitiani che mangiano cani e gatti in Ohio) dell’ex numero uno della Casa Bianca sia stata tutto fuorché positiva. A parlare è il titolo diMedia & Technology Group – la holding proprietaria di “” – e la sua quotazione a Wall Street. LEGGI ANCHE > Da dove nasce la bufala disui migranti che uccidono a mangiano gatti e cani a Springfield Piccola premessa. Siamo coscienti che le dinamiche di Borsa non rappresentino una verità assoluta. Un titolo che oggi “crolla”, potrebbe recuperare e tornare a guadagnare già il giorno dopo.