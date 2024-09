L’attaccante a doppia cifra è già qui Bonfanti l’uomo di punta della stagione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) di Michele Bufalino E sedail Pisa lo avesse già in casa? Per questala società nerazzurra ha scommesso su due prime punte. Alexander Lind, pagato quattro milioni ai danesi del Silkeborg e Nicholas, acquistato lo scorso anno dal mercato di gennaio. Proprio quest’ultimo sta dimostrando nei numeri di avere potenzialmente la possibilità di andare in. Finora infatti il giocatore ha disputato quattro gare di campionato andando in rete in due occasioni, mentre in Coppa Italia è stato tra coloro che hanno timbrato il cartellino nel successo contro il Frosinone. Perdunque, fino a questo momento sono arrivati tre gol in cinque partite. Che si uniscono alle cinque reti in 16 presenze dello scorso torneo.