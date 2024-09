La guerra è guerra | se non fuggi vai sottoterra

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 12 settembre 2024) È al cinema – nelle sale – l’ultimo film di Gianni Amelio, “Campo di battaglia” che il regista calabrese trae liberamente dal romanzo omonimo di Carlo Patriarca (Neri Pozza). Stefano (Gabriel Montesi) e Giulio (Alessandro Borghi) sono due ufficiali medici imboscati in patria per curare i feriti che ritornano dalla Grande: è il 2018 ‘l’anno della Vittoria (?)’. Il primo – Stefano, capitano e patriota – cura e smaschera i pazienti che mettono in campo astuzie per farsi rimandare a casa, il secondo (Giulio) più introverso e sensibile procura ai soldati lesioni per renderli inabili alla pugna. Nel ménage amicale e professionale irrompe Anna (Federica Rosellini) infermiera ed ex compagna di studi dei due.