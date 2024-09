La Bce taglia i tassi di interesse tra i 25 e i 60 punti base | gli effetti su prestiti e mutui

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 12 settembre 2024) La Banca centrale europea ha deciso di ridurre idisuiper l’area euro di 25. Questo taglio si tradurrà in circa uno 0,25% di tasso di riferimento in meno a livello europeo. Ridotto anche il differenziale tra il tasso sui rifinanziamenti e quello sui depositi, che si è tradotto in una riduzione del primo di ben 60. Allo stato attuale delle cose quindi il tasso di riferimento per i rifinanziamenti principali passa dal 4,25% al 3,65%, mentre il tasso sui depositi calerà a 3,50%. L’effetto dovrebbe essere quello di un più semplice accesso alla liquidità per consumatori, imprese e banche. L’obiettivo è quello di stimolare l’economia europea.