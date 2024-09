La Bce taglia i tassi di 025 punti Ma zero illusioni per il futuro

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 12 settembre 2024) La Bce ha deciso dire idi 25base: quello sui depositi passa da 3,75% a 3,50%, quello sui rifinanziamenti principali, per l’aggiustamento tecnico causato dal nuovo quadro operativo, scende al 3,65% dal 4,25% e per lo stesso motivo il tasso sui prestiti marginali cala a 3,90% dal 4,50%. Ma non bisogna farsi troppe. La Bce “resta determinata ad assicurare il ritorno dell’inflazione all’obiettivo (del 2%, ndr) in modo tempestivo”: per questo “manterremo ia livelli sufficientemente restrittivi per tutto il tempo necessario a questo scopo”, ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde. Insomma, affidandosi allo spagnolo Lagarde dice: “Que serà, serà”.