Kendall Jenner gioca con i capelli | due colpi di testa in sette giorni

(Di giovedì 12 settembre 2024) Bellissima, femminile e sensuale,non ha paura di esplorare nuove vesti. Basta un taglio dicorto e sbarazzino per trasformarla in un tomboy perfetto nelle foto che Mert Alas le ha scattato per Calvin Klein. La modella posa indossando i capi della nuova collezione del brand, che reinterpretano i classici del guardaroba da uomo con silhouette morbide che donano un tocco sofisticato e seducente. Pochidopo il lancio delle foto, ecco un altro colpo dimusa di Calvin Kleinper Calvin Klein nel 2016Perè una conferma. Già in passato è stata più volte musa di Calvin Klein, nonostante lo stilista di cui il brand porta il nome inizialmente avesse dato parere contrario. Eppure la modella ha saputo conquistare il pubblico e gli addetti ai lavori.