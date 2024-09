@Italiangirl – La storia di Saman Abbas il documentario sulla ragazza uccisa a Novellara dopo aver rifiutato un matrimonio forzato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) “@– Ladi”,vincitore del premio “miglior progetto” a Visioni Incontra 2023, narra la tragica vicenda di, una giovane pakistana di 18 annidalla propria famiglia a(Reggio Emilia)un. La, che per un periodo si era allontanata da casa, in rete aveva deciso di usare l’account @per raccontare se stessa e i propri sogni. La sua, raccontata dai registi Gabriele Veronesi e Luca Bedini, è simile a quella di molte ragazze che, prima edi lei, hanno combattuto e continuano a combattere per la loro libertà. Ed è solo il punto di partenza: all’interno delinfatti, è raccolta anche la testimonianza di Amina, un’altra giovane pakistana che ha vissuto esperienze simili.