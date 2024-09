Immobili | appartamenti condivisi cresce l’offerta +14% e il prezzo +6%

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 12 settembre 2024) L’aumento deldi stanze in affitto (14% nell’ultimo anno) non ha impedito una crescita dei prezzi, che sono saliti del 6%, portando la media a 475 euro al mese, secondo un recente rapporto pubblicato da idealista, il portaleare leader nello sviluppo tecnologico in Italia. Ilmedio di 475 euro al mese è molto inferiore a quello che si paga per una stanza a Milano, dove tocca i 675 euro di media. Tra i capoluoghi più cari c’è Bologna con una richiesta media di 595 euro al mese, seguita da Venezia (560 euro), Firenze e Monza (525 euro entrambe), quindi Brescia e Roma rispettivamente con 520 e 500 euro. Con prezzi sotto la media nazionale troviamo Torino (450 euro) e Napoli (380 euro). In fondo alla graduatoria, Reggio Calabria è la città più economica per affittare una stanza, con unmedio di 180 euro, seguita da Potenza e Benevento con 200 euro al mese.