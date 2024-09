Il terrorismo di Stato è terribile la resistenza palestinese invece è un diritto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Quasi tutti i media, talk show, trasmissioni televisive e radiofoniche nel mondo occidentale si soffermano sulla sussistenza dela proposito delle azioni militari consumate da organizzazioni armate. Non c’è dubbio che nel mondo sono esistite ed esistono numerose organizzazioni terroristiche che attentano alla sicurezza pubblica e anche alla vita di civili e sono un pericolo per la democrazia. La storia nel mondo, anche in Italia, è piena di stragi e attentati commessi da organizzazioni terroristiche. Così come è ricca e fuorviante la propaganda occidentale nel considerare terroristica la. Questo è un falso storico e giuridico. Nessuno, tranne i fascisti, si sognano di ritenere lapartigiana terroristica. Il popolosoprattutto, ma anche quello curdo e tanti altri, sono oppressi da anni, i palestinesi da oltre un secolo.