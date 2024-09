Il liceo del Made in Italy | dubbi e prospettive

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il progetto deldelin, destinato a partire nell’anno scolastico 2024/2025, è stato recentemente al centro di un dibattito acceso a seguito della decisione del Consiglio di Stato di sospendere il parere sul regolamento che lo riguarda. Questa nuova proposta educativa è volta a promuovere le competenze legate alla tradizione produttiva italiana, ma il percorso non è privo di ostacoli. Il Consiglio di Stato vuole il blocco La Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha evidenziato alcune criticità sul regolamento del, rinviando la decisione definitiva. Tra i principali motivi di preoccupazione vi è l’assenza del parere della Conferenza Unificata, un passaggio ritenuto fondamentale per coinvolgere le Regioni e garantire la collaborazione tra Stato e autonomie locali.