I giovani non stappano più vino? Nel Regno Unito la Gen Z dice addio al cavatappi

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ilsta perdendo terreno. A comunicarlo è un rapporto pubblicato dal giornale inglese The Guardian di un rivenditore di articoli per la casa, il quale rivela che solo il 27 per cento deitra i 18 e i 24 anni nelpossiede questo gadget. Il declino delè, in molti modi, un riflesso dei cambiamenti nelle abitudini di consumo e nelle preferenze delle nuove generazioni. La crescente diffusione di bottiglie con tappo a vite e l’aumento del movimento sober curious tra i piùsono indicati come i principali responsabili, segno di una frattura netta tra GenZ e baby boomers.