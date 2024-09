I gialloblù hanno grandi individualità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) Non è una sfida qualunque tra Cesena e Modena, nemmeno per iltecnico dei romagnoli Michele Mignani, con un passato in. Parlando della partita, il tecnico bianconero ha messo le mani avanti: "La squadra di Bisoli conta sudi assoluto valore come ad esempio Defrel (altro ex della partita, ndr) arrivato a fine mercato. Punta con decisione a obiettivi molto ambiziosi dopo essere stata acquisita da un gruppo imprenditoriale in grado di investire e di programmare per il futuro ad alti livelli. Sarà un match molto duro, risponderemo con le nostre armi". Il tecnico ha inoltre analizzato le potenzialità del suo organico, soprattutto dei giovani cresciuti nel vivaio bianconero: "Berti e Francesconimargini di crescita come anche Shpendi.