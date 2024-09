Giornata al mare in una località di lusso? Quest’anno si sono spesi anche 700 euro!

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 12 settembre 2024) Estate, il Codacons lancia l’allarme sul caro spiaggia: per unaalindisifino a 700L’estate è da sempre sinonimo di sole,e relax ma quella che è appena finita forse è statauna tra le più care di sempre. per chi ha trascorso unanelle spiagge più esclusive d’Italia, il costo a volte è stato sorprendentemente esagerato. Secondo il Codacons, affittare un ombrellone e due lettini in alcune dellebalneari più lussuose del Paese infatti, è arrivato a costare fino a 700al giorno.alindi-Ansa- Notizie.comIl panorama dei servizi balneari italiani ha mostrato un incremento dei prezzi che ha avuto variazioni dal +3% al +5%. In media, durante il weekend, affittare un ombrellone e due lettini in uno stabilimento standard è costato tra i 32 e i 35al giorno.