Donne e imprese | presentato il Made in Rome al femminile

(Di giovedì 12 settembre 2024) Roma, 12 settembre 2024 – E’ statoil nuovo bando “inal“, promosso da Roma Capitale per il sostegno all’avvio e per il rafforzamento dell’imprenditoria cittadina, in particolare quella, con contributi a fondo perduto, in aree del territorio comunale dove maggiore è il bisogno di investimento e di crescita. Accanto all’assessora alla Scuola e Lavoro, Claudia Pratelli, durante la presentazione del nuovo bando, erano presenti anche Claudia Cesarini di Lotta Libreria e Fiona Mary Hollis del Salaria Horse Club, due delle tante imprenditrici che hanno vinto il bando lo scorso anno con progetti per l’innovazione e l’inclusione.