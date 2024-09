Darko Peric curiosità moglie vita privata dell’attore

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

è un attore che ha raggiunto il successo con il ruolo di Helsinki nella serie Netflix La Casa Di Carta ed in seguito lo abbiamo visto impegnato in produzioni nostrane., il successo con La Casa Di Carta Stasera l'artista di origini serbe sarà tra gli ospiti della prima puntata della nuova stagione di Donne Sull'Orlo Di Una Crisi Di Nervi, show condotto da Piero Chiambretti, in onda a partire dalle 21:30 su Raitre. Nato a Kladovo nel 1977, nel 2004 è arrivato a Barcellona dove inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo debuttando nella serie tv Crematorio sei anni dopo. Lo vediamo nel film Perfect Day di Fernando Leon De Aranoa al fianco di Benicio Del Toro (2015), per poi entrare nel cast di Mar De Plastico serie iberica dove interpreta uno dei protagonisti.